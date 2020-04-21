AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:01 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

 تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الثلاثاء ، بعد توقفها بشكل كامل أمس الإثنين، بمناسبة شم النسيم، والذي تقرر فيه وقف كامل وسائل النقل، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيلها القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تسيرها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 3001 – مكيف
ينطلق القطار من أسوان في الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز

يقوم القطار في التحرك في تمام الساعة 6:45 من أسوان، ويصل محطته النهائية في الجيزة في الساعة 18:30.

قطار رقم 159 – مميز
يقوم القطار في الساعة 6:15 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية بمحطة مصر الساعة 18:10.

قطار رقم 983 – مكيف
ينطلق القطار في الساعة 7:30 من أسوان، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

قطار رقم 1983 – مكيف
يقوم القطار المكيف من المنيا، في الساعة 6:15، ويصل القاهرة في الساعة 9:30، ويستكمل رحلته فيما بعد لمحافظات الوجه البحري.

مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 923 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك الساعة 16:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 17:30.

قطار رقم 915 – مكيف
يقوم القطار في تمام الساعة 15:10 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 18:20.

قطار رقم 919 – مكيف
ينطلق القطار في الساعة 14:25 من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 15:55.

قطار رقم 1203 – مميز
يبدأ القطار في التحرك الساعة 14:10 من القاهرة، ويصل محطته النخائية في الإسكندرية الساعة 17:50.

قطار رقم 15 – مميز
يقوم القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 11:25، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:10.

قطار رقم 11 – مميز
يقوم القطار الساعة 10:10 من القاهرة، متجها للإسكندرية ويصل في تمام الساعة 14:25.

قطار رقم 903 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 10:00 بالإسكندرية.

مواعيد القطارت المميزة
قطار رقم 948 – مختلط
يقوم القطار من محطة المنصورة في تمام الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 586 – مختلط
يقوم القطار في الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا في الساعة 16:17.

قطار رقم 1914 – مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 6:40 من المنصورة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 966 – مختلط
يصل القطار محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:15، بعد تحركه من محطة الانطلاق بدمياط.

قطار رقم 994 – مختلط
يبدأ القيام في الساعة 14:00 من دمياط، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 334 – مميز
يبدأ التحرك من المنصور في الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 11:15.

قطار رقم 954 – مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة، الإسماعيلية في تمام الساعة 12:40 ويصل المحطة النهائية بالقاهرة في تمام الساعة 15:50.

قطار رقم 952 – مختلط
يقوم الساعة 6:30 من بورسعيد، ويصل القاهرة في الساعة 10:55.

قطار رقم 186 – مختلط
يبدأ الانطلاق الساعة 8:30 من بورسعيد، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 12:50.

قطار رقم 956
يقوم الساعة 13:00 من بورسعيد، وينهير رحلت بالقاهرة في الساعة 17:25

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. اليوم

ترشيحاتنا

مكتب رئيس كوريا الجنوبية: لا تأكيد على تدهور حالة كيم أون

في حتة تانية.. دبي توفر أول كبسولة نقل من نوعها لمرضى كورونا

في ذكرى ميلاده.. سر تنبؤ فريد الأطرش بوفاته خلال أيامه الأخيرة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ريال مدريد بوابة ساديو ماني الوحيدة للخروج من ليفربول.. تفاصيل

صاحب مطعم البرنس يكشف حقيقة بيعه لحم حمير.. فيديو

AdvertisementS

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية عقب إجراء جراحة

صاحب مطعم البرنس يكشف حقيقة بيعه لحم حمير.. فيديو

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش

بعد حثهم على تربيتها في المنازل.. الصين تتخذ إجراءً جديدا بشأن الفئران

التباعد الجسدي في الصلوات الخمس أبرزها.. منظمة الصحة العالمية تضع قواعد لـ شهر رمضان

سورة قبل النوم ثوابها يعادل 10 أضعاف تلاوة القرآن كله وتضعك بمنزلة الشهداء

في حتة تانية.. دبي توفر أول كبسولة نقل من نوعها لمرضى كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

رغم انتشار كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يعلن فتح الشواطئ والمحال التجارية

في ذكرى ميلاد الراقصة كيتي.. حقيقة علاقتها العاطفية بـ رأفت الهجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير