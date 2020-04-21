مصير انتخابات الجبلاية .. اتحاد الكرة يبدأ اجتماعاته مع الجمعية العمومية

اجتمعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم اليوم مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للاستماع إلى آرائهم في بنود اللائحة الجديدة للاتحاد.





وجاء اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مع كل من النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقا وأحمد برهومة رئيس نادي بنها وسمير عبد العال رئيس نادي بهتيم وأحمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي حلوان، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظات الفيوم والقليوبية والجيزة والقاهرة، حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط.





وكانت انتخابات اتحاد كرة القدم المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل مهددة بالتأجيل إلى آجل غير مسمي بسبب رفض الاتحاد الدولي إقامتها على لائحتها القديمة.





وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" رفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقًا للائحة القديمة، فى حال تعذر إقامة الجمعية العمومية للجبلاية، والتى سيتم خلالها مناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى، قبل إجراء الانتخابات بناءً عليها.





وتشهد الفترة الحالية حالة من الغموض حول إمكانية إقامة الجمعية العمومية العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا.



وتبحث اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجناينى عن حلول جذرية لإقامة الجمعية العمومية العادية فى موعدها من أجل اعتماد اللائحة الجديدة وإقامة الانتخابات فى موعدها .





