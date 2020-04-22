حكم صيام مريض الجيوب الأنفية مع نزول الإفرازات بالحلق ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأوضح "العجمي"، قائلًا: إن من كان هناك مريض جيوب أنفية وكان لديه رشح فى أنفه ونزل عن طريق الفم فهذا ليس مبطلًا للصوم ويكون صومه صحيح لأن هذا لا يستطيع الإنسان دفعه إلا بمشقة شديدة، والله عز وجل رفع عنا الحرج فى ذلك، لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، فعليه أن يحاول ألا يبتلع هذا الريق فإذا نزل رغمًا عنه فصومه صحيح ولا شيء عليه.

كما ردّت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة بخصوص حكم صيام رمضان لمريض الجيوب الأنفية، جاء فى نصه: (أنا مريضة بالجيوب الأنفية المزمنة، وينتج عنها دوما نزول إفرازات كثيرة فى الحلق، فما حكم صيام رمضان فى هذه الحالة؟).





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلاً: (صيام رمضان مع مرضى الجيوب الأنفية ونزول إفرازات فى الحلق وقت الصيام صحيح، ولا شئ فيه).



