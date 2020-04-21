وزة قلبي.. إسراء عبد الفتاح تهنئ ويزو بعيد ميلادها ... شاهد

حرصت الفنانة اسراء عبد الفتاح على تهنئة صديقتها النجمة ويزو بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "









ونشرت ويزو صورة بصحبة ويزو لتهنئتها وعلقت " كل سنة و انتي طيبة يا احلي وزة في الدنيا ربنا يخليكي ليا يارب و نفضل اخوات و اصحاب طول العمر و ربنا يكرمك و يحققلك اللي نفسك فيه يا وزة قلبي 💕".









جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.





يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.





وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر



