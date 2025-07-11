تراث مصري أصيل.. تفاصيل تطوير فن خيال الظل والأراجوز

خصص برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة للحديث عن فنون خيال الظل والأراجوز، مع علي أبو زيد، مشرف فرقة ومضة لعروض الظل والأراجوز.

وقال علي أبو زيد، إن فن خيال الظل والأراجوز مازال متواجدا برغم انتشار السوشيال ميديا والتكنولوجيا، متابعا: فن الأراجوز يصل للمواطنين في أي مكان ويجذبهم بأبسط الأمور.

واسترسل: المواطنون متعطشون إلى فن خيال الظل والأراجوز بشكل كبير، منوها بأن فنون التراث لا تطور ولكننا تطورنا من حيث الأفكار وتطبيقها.

ولفت إلى أن فرقة ومضة تستهدف تقديم فنون تراثية بشكل ومضمون مختلف مع الحفاظ على الهوية التراثية لفن الأراجوز، مشددا على أن الأراجوز فن مصري مرتبط بالتراث المصري على مر السنين.