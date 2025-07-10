وليد فواز وأحمد السعدني.. أبرز نجوم الفن من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

شيعت اليوم جنازة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز بعد ان رحل عن عالمنا فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة ومن ابرزهم ، أحمد حلمي ، أحمد السعدني ، صبري فواز ، وليد فواز ، محمد سعد ، سلوي محمد علي ، حسني شتا .

رحيل المخرج سامح عبدالعزيز

ورحل المخرج الكبير سامح عبد العزيز عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد مسيرة فنية طويلة، قدم فيها عددًا كبيراً من الأعمال الناجحة والهامة.

موعد عزاء سامح عبدالعزيز

من المقرر أن يُقام عزاء سامح عبدالعزيز يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يوليو 2025، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، داخل قاعتي الروضة والكوثر.

ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية