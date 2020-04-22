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رياضة

نابولي يحدد سعر ميليك بعد اهتمام يوفنتوس وميلان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:05 ص
أركاديوش ميليك
أركاديوش ميليك
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محمد رشاد
لم يحسم أركاديوش ميليك، لاعب نابولي الإيطالي بعد مستقبله مع الفريق، حيث ينتهي عقده في يونيو 2021 ، بعدما كشف  "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه حتى الآن، لا يبدو أنه سيجدد عقده مع ناديه.

ويفيد التقرير أن نابولي يفكر في بيع ميليك خلال سوق الانتقالات الصيفية ، كما أشار التقرير إلى أن نابولي حدد 50 مليون يورو للاستغناء عن ميليك.

يوفنتوس وميلان يتابعان الوضع، ويبقى أن نرى ما إذا كان هناك أي مجال للتفاوض، أم لا، خاصة أن السعر مرتفع نسبيًا بالنظر لاسم اللاعب، وللأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

ومن المرجح انخفاض أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات القادم في ظل أزمة كورونا، وتوقف النشاط الرياضي.

ويسعى نابولي للتواصل مع راكيتيتش للاستعلام عن إمكانية التعاقد معه ، بعد أن علم أن عقد الكرواتي مع البلوجرانا ينتهي في صيف 2021، ولم يجدد عقده.
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