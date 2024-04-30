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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مميزات عدة .. طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعي الدولة المصرية إلي تقديم الدعم الكامل إلي ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال  بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.

خطوات التظلم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التظلم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تشمل تسجيل طلب التظلم :- 

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أعرف أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

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من غير مجهود..كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


- من أجل تسجيل طلب تظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يتوجه المواطن إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظة محل السكن

- وبعدها يتم البدء في عملية تسجيل الطلب، على أن يتم النظر في الطلب من قبل اللجان المختصة بعدها مباشرة.

- يستطيع ذوي الإعاقة وأسرهم الاستعلام عن خدمات الوزارة «بطاقة الخدمات المتكاملة – تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي»، وذلك من خلال الوحدات.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


يمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر ما يلي :-

- فى هذه الخطوة يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على زر الرابط الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

- يليها النقر على كلمة «استعلام طلبات».

- كما تشمل الخطوات تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص والمُكون من 14 رقمًا، ولابد من أن تكون البطاقة سارية.

- وبعد ذلك الضغط على خانة «بحث».

- وفي هذه الخطوة تظهر نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن مايلي :-

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- يحق لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجاني في المستشفيات.

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بشرى سارة لفاقدي العين الواحدة حول ضمهم لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة

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10 مزايا.. طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة علي الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- يحق لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

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