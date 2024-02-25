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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مجهود..كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الدولة المصرية إلي تقديم الدعم الكامل إلي ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال  بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.


خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة.

-  فى هذه الخطوة يتم اختيار ايقونة «حجز موعد الكشف الطبي».

- عقب إجراء الكشف الطبي يتم تحديد نوع الإعاقة.

- اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة.

- إرسال التقرير الطبي للذوي الإعاقة إلى الجهة المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة التضامن الاجتماعي تحدد موعد إجراء الكشف الوظيفي.

- تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بعد انهاء كل الإجراءات.

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مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لهذه الفئات

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10 مزايا.. طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكامل


يمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر ما يلي :- 


- الدخول على موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يتم إدخال الرقم الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة استعلام.

- يظهر موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة (إما أن الطلب ما زال قيد الدراسة، أو موعد صدور البطاقة، أو مرفوض لعدم اسيتفاء البيانات).

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

-يتم  تسجيل طلب عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- يتم تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

- يقوم المواطن بملء استمارة البيانات الأساسية.

- يتم إجراء الكشف الطبي.

- يتم إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة.

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

- تقديم صورتان شخصيتان (4×6) حديثة.

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لجنة التظلمات بمطروح تبحث شكاوى راغبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

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لو معندكش بطاقة تموين.. كارت الخبز هتصرف به كل يوم|تفاصيل

- إتمام الفحوصات الطبية المطلوبة وهي «رسم عصب، رسم عضلات للعضو المصاب».

- أشعة على المفاصل.

-تقديم أشعة مقطعية على المخ.

- تقديم رنين مغناطيسي على المخ .

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على التسجيل.

- سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

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