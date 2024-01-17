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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة التظلمات بمطروح تبحث شكاوى راغبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

لجنة بحث التظلمات
لجنة بحث التظلمات خلال الانعقاد بمطروح

عقد ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح اجتماع لجنة فحص التظلمات لراغبى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اليوم. 

وترأست الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام المديرية الاجتماع، وحضر أسامة الدسوقي مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، ونشوة السيد مدير المجالس الطبية بمطروح، وعبدالله قاسم، استشارى الإعاقة الحركية، وراندا زكريا مدير مكتب التأهيل و شيماء فوزى مدير مكتب تأهيل مطروح .

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وأكدت مدير التضامن الاجتماعي، أن اللجنة في حالة انعقاد ويتم النظر في الطلبات بعدالة وشفافية وقد تم تجهيز القاعه الكبرى بالمديرية وتجهيز أماكن استقبال مقدمى التظلمات لراحه الجميع نظرا للعدد الكبير من مقدمى الطلبات وذلك بعدما تمت مناظرة مقدمى التظلمات لبحث حالتهم وفقا لتظماتهم.
 

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