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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه مطروح يتفقد مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بحي الشروق

رئيس شركة مياه مطروح
رئيس شركة مياه مطروح خلال تفقد اعمال الصرف

تفقد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الأربعاء، الأعمال التي تم تنفيذها في مشروع إحلال وتجديد وصلات الصرف الصحي بعمارات الكيلو 7 حي الشروق والذي يهدف إلى تحسين خدمة الصرف الصحي للمنطقة والحد من التلوث البيئي والصحي، والتي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتنفيذه بالتنسيق مع محافظة مطروح.

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وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المشروع وعددها 3 مراحل، وتبدأ من منطقة ميدان الكيلو 7 وحتى منطقة المزلقان، موضحا أن المرحلة الاولى تتضمن 40 عمارة سكنية تمثل نسبة 35% من إجمالي العمارات المستهدفة والبالغ عددها 110 عمارات سكنية بمنطقة حي الشروق الكيلو 7. 

وأشار إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت احلال وتجديد وصلات الصرف الصحي بالعمارات وتوصيلها بالشبكات وتغيير بعض القوائم المتهالكة في بعض العمارات وسيتم البدء في تطهير هذه الوصلات استعدادا لدخولها في خدمة الصرف الصحي خلال الاسبوع القادم ثم البدء فى اعمال المرحلة الثانية ثم الثالثة.

وأعرب رئيس الشركة عن سعادته بالتقدم الذي يحرزه المشروع، مشيدا بجهود العاملين بالشركة وحثهم على الالتزام بالجودة والمواعيد والمواصفات الفنية، والحفاظ على سلامة العمال والمواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل سير العمل.

وأضاف رئيس الشركة أنه يهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ويسعى لتحقيق رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية والمحافظة على الموارد المائية والبيئية.

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