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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء الايصالات الورقية واعتماد المميكنة بالمركز التكنولوجي في مطروح

رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الاجتماع

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح اعتماد الإيصال المميكن وإلغاء الايصالات الورقية ، وكذا الحوافظ المميكنة ، المستخرجة من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح ، طبقا لضوابط قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2019 ، والكتاب الدوري رقم 123 لسنة 2019 .

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والتقي رئيس مدينة مرسى مطروح بوفد من المديرية المالية لاستلام شهادة اعتماد الإيصال المميكن والغاء الايصالات الورقية ، والحوافظ المميكنة ، التي أقرتها لجنة الاعتماد الالكتروني بحضور الدكتور أيمن السيد العريان مدير عام الوحدات الحسابية بمطروح ، ومحمد مصطفى سكرتير المدينة ، وخالد احمد إبراهيم مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة ، ومحمد حمدى  مدير وحدة متابعة المراكز التكنولوجيا بالمحافظة، و رامي رضا مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح .

وأشار عمرو عبد المجيد ، إلى أن سيتم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي على الإيصال المميكن ، والحوافظ المميكنة ، للتأكد من تنفيذ جميع الضوابط والاشتراطات تمهيدًا لاصدار الإيصال المميكن والحافظة المميكنة وتطبيقة خلال الفترة المقبلة ، طبقا لقرار لضوابط قرار وزير المالية.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن الإيصال المميكن يساهم في سرعة إنجاز أعمال التحصيل ، وتيسير الخدمات للمواطنين توفيرًا للوقت، في إطار منظومة التحول الرقمي التي جرى تنفيذها من وزارة التخطيط للمراكز التكنولوجية بوزارة التنمية المحلية .
وأكد رئيس المدينة بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شدد علي سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للجماهير بالمركز التكنولوجي بالمدينة لتحقيق هدف أساسى وواضح وهو «نيل رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة» و«القضاء على الفساد » وذلك بعد تعاون وزارتي التنمية المحلية والتخطيط من أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق فى وقت قياسى دون روتين أو عراقيل من خلال المراكز التكنولوجية الجديدة في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي ، وميكنة الخدمات التى تقدمها، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها وغلق أبواب الفساد وضعاف النفوس.

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