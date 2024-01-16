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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الإعدادية بقطاع البنجر أقصى شرق المحافظة

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال تفقد اعمال الامتحانات

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة مفاجئة  انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الرابع بلجنة مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالقرية ٢٣ التابعة لقطاع البنجر التعليمي أقصي شرق المحافظة .

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حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين  .

وأطمأن وكيل تعليم مطروح علي سير الامتحانات وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة العلوم واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب  وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقة الامتحانية. 

وأكد وكيل الوزارة إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة لكافة اللجان الامتحانية المائة والعشرين بأرجاء مطروح لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط بجمبع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

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