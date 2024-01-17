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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأساسية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الجولة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ترافقه الدكتورة مروة عبد المنعم مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتور محمد على مدير ادارة الطوارئ و عاصم النحاس المسئول الإعلامى للمديرية فعاليات الدورات التدريبية بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والمقامة بقاعة صحة المرأة بمستشفى مطروح العام.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح انه يتم تنفيذ  (6) دورات تدريبية بمحافظة مطروح ضمن البرنامج المتقدم لتهيئة الفريق الصحى بوحدات الرعاية الأساسية المختارة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الاساسية خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٨ فبراير المقبل.

وأشار إلى أن ذلك لجميع فئات الفريق الطبي بوحدات الرعاية الأساسية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض وفرق الإشراف وفنى معامل .

وأضاف أن ذلك يأتى في إطار خطة قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحى من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الاساسية .

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