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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير الكويت يصل إلى مطار القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر

أمير الكويت يصل مصر
أمير الكويت يصل مصر

وصل منذ قليل، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى مصر في زيارة رسمية .

 

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة الكويت اليوم

وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له.

 

ومن المقرر أن يتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الرئاسة المصرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر اليوم الثلاثاء ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتيان في إطار "العلاقات التاريخية" الممتدة بين البلدين واصفة الزيارة بأنها تمثل "فصلا جديدا من المستوى المتميز" الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الزيارة تأتي في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.

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