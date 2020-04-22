يستفيد منها 480 ألف مواطن.. محافظ الجيزة يكلف بسرعة إنجاز محطة مياه جزيرة الدهب

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه خلال فصل الصيف لتلاشى حدوث أي انقطاعات، أو اختناقات أو ضعف في الضغوطات.

وبحسب بيان، الأربعاء، تفقد محافظ الجيزة أعمال توسعات المرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الذهب للوقوف على أعمال تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها حيث تبلغ طاقتها الانتاجية 160 م3 للمرحلتين.





وأكد محافظ الجيزة أن أعمال توسعة محطة مياه جزيرة الدهب يستفيد منها 480 ألف نسمة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 80 ألف م3 وجار تنفيذ أعمال التوسعات لخدمة عددًا من المناطق التي تعانى من ضعف في الضغوطات وهى مناطق ترعة الاخلاص والعروبة والمريوطية وأرض البحر وكفر المنفى والثلاثيني وآخر فيصل.

وشدد محافظ الجيزة، على أهمية الانتهاء من أعمال التوسعات بالمحطة لتوسيع دائرة النفع بها خاصه للمناطق التي بحاجه الى تدعيم خدمات مياه الشرب بها.





رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندس أحمد هجرس مدير ادارة نظم المعلومات بشركة توزيع الكهرباء.