السفارة الأمريكية تنفي تسجيل إصابات ب(كورونا) بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت

نفت السفارة الامريكية لدى الكويت اليوم الأربعاء، تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت.





وأكدت السفارة الأمريكية- في بيان صحفي - أن الحكومة الأمريكية تقوم بتعزيز إجراءاتها الاحترازية، والتنسيق مع السلطات الكويتية لضمان سلامة الجميع.





وأضافت قائلة، : "إنه على عكس التقارير الصحفية السابقة التي ادعت ذلك؛ حيث لم تسجل أي إصابات بالفيروس المستجد بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت"، موضحة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولين ممن عملوا في معسكر (عريفجان)، وجاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وهم الآن تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة الكويتية.





وأعربت السفارة الأمريكية لدى الكويت، عن شكرها للحكومة الكويتية على شراكتها القوية، مؤكدة مواصلة العمل معها لمكافحة انتشار الفيروس.