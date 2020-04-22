اخبار النادي الاهلي.. راتب خيالي لـ كينو.. صدمة من اتحاد الكرة بشأن قضية عبدالله السعيد
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:42 م
الاهلي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاربعاء 22-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
تمنى جماهير النادي الأهلى نفسها بتعاقد مجلس الإدارة مع النجم البرازيلي ماركس دى سيلفا كينو لاعب نادي بيراميدز المعار إلى نادي الجزيرة الإماراتي هذا الموسم.
وفجر مجدي عبدالغني رئيس لجنة اللاعبين المحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير شكوى النادى الاهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، إضافة إلى موقف نادى أهلى جدة السعودى.
وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن البند الذى استند إليه مسؤولو الجبلاية فى عدم جواز النظر من جانب الاتحاد فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز.