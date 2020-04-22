اخبار النادي الاهلي.. راتب خيالي لـ كينو.. صدمة من اتحاد الكرة بشأن قضية عبدالله السعيد





وفجر مجدي عبدالغني رئيس لجنة اللاعبين المحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير شكوى النادى الاهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، إضافة إلى موقف نادى أهلى جدة السعودى.







