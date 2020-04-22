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رياضة

اتحاد الكرة يصدم الأهلى فى شكواه ضد عبدالله السعيد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:24 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن البند الذى استند إليه مسؤولى الجبلاية فى عدم جواز النظر من جانب الاتحاد فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز.

كان النادى الأهلي تلقى ردا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفض شكواه ضد عبدالله السعيد ما جعله يتقدم بشكوى إلى الجبلاية مجددا.

قال المصدر ذاته.. اتحاد الكرة استند فى عدم جواز نظر الجبلاية فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى بعد دراسة حيثيات قرار الفيفا إلى البند الثامن من العقد الثلاثى المبرم بين اللاعب والأهلى وأهلى جدة السعودى والذى ينص على أنه حال نشوب أى نزاع فإن الفيفا هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الفصل فى هذا النزاع.

وينص البند الثامن من العقد على أنه "اتفق جميع الأطراف على أنه فى حالة حدوث أى نزاع قد ينشأ بشأن هذا العقد فيتم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويكون دون غيره هو المُختص فى الفصل فى هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ويكون القرار نهائيًا فى هذا الشأن.

يذكر أن النادى الأهلي يطالب فى شكواه ضد عبدالله السعيد بسداد الشرط الجزائى وقدره ٢ مليون دولار استنادا إلى أخلاقه بشروط العقد التى تنص على انه فى حالة بيع او إعارة اللاعب من اهلى جدة لأحد الأندية المصرية يقوم بسداد المبلغ سالف الذكر.
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