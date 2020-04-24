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أخبار العالم

بعد تصريحات ترامب.. شركة منتجة للمطهرات: إياكم والاستماع لحديثه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:31 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
حذرت شركة مختصة في إنتاج المطهرات، من استخدامها وحقنها داخل جسم الإنسان تحت أي ظرف من الظروف للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا، بإمكانية استخدام مواد مماثلة للمطهرات، للقضاء على كورونا.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت شركة Reckitt Benckiser المختصة بإنتاج مطهر ديتول، إنه "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف" إدخال منتجاتها المطهرة إلى جسم الإنسان، عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى".

وأضافت "جميع منتجاتنا المتعلقة بالنظافة والتطهير يجب استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها ووفقًا للإرشادات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن فيروس كورونا يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.

وأضاف ترامب "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس مصدر هذه الفرضية.

وأوضح أن المطهرات تقضي على الفيروس في دقيقة، وتساءل عن وسيلة لحقن مواد مماثلة في أجسام المرضى للقضاء على الفيروس بنفس السرعة.
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