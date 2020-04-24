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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 1.. طلاق ياسمين عبد العزيز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:44 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، حيث تجسد ياسمين عبد العزيز، شخصية "غالية"، وهي شخصية محبه للحياه وللأشخاص حولها.

بينما يجسد الفنان شريف منير، شخصية زوجها عبدالله، الذي يتجاهلها، ويهمل مشاعر الحب التي تكنها تجاهه، وقامت ياسمين بعمل مفاجأه له للتعبير عن حبها لكنه لم يعطي لها اهتمامًا وعرض عليها الخروج وقضاء الوقت مع أصدقائهما.

ونشبت مشاجرة بين شريف منير، وبين أحد الأصدقاء بسبب حديثه المبالغ فيه مع ياسمين واهتمامه الزائد بها، الأمر الذي ادى لخلاف ايضا بين شريف منير وياسمين، حتى طلبت منه الانفصال، الأمر الذي نفذه دون تردد في المشهد التالي.

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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