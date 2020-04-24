ونحب تاني ليه الحلقة 1.. طلاق ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل " ونحب تاني ليه " لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، حيث تجسد ياسمين عبد العزيز، شخصية "غالية"، وهي شخصية محبه للحياه وللأشخاص حولها.





عبدالله، الذي يتجاهلها، ويهمل مشاعر الحب التي تكنها تجاهه، وقامت ياسمين بعمل مفاجأه له للتعبير عن حبها لكنه لم يعطي لها اهتمامًا وعرض عليها الخروج وقضاء الوقت مع أصدقائهما. بينما يجسد الفنان شريف منير ، شخصية زوجها





ونشبت مشاجرة بين شريف منير، وبين أحد الأصدقاء بسبب حديثه المبالغ فيه مع ياسمين واهتمامه الزائد بها، الأمر الذي ادى لخلاف ايضا بين شريف منير وياسمين، حتى طلبت منه الانفصال، الأمر الذي نفذه دون تردد في المشهد التالي.



