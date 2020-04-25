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محافظات

زراعة الغربية: توريد 6248 طنا و650 كيلو من الأقماح للشون والصوامع

السبت 25/أبريل/2020 - 12:35 م
محصول القمح
محصول القمح
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أحمد على

أعلن
المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية عن توريد6248طن و650كيلو من القمح حتي اليوم
من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مستوي
قري ومراكز المحافظة .                            



أشار
وكيل الزراعة إلى أن ماتم توريده العام السابق في نفس اليوم من المرسم بلغ 1715طن و896كيلو
وأن المساحةالمحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي
وحتى الآن، بلغت 3450فدان.



وناشد
وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس
أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك
90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين .



كما
تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة،
ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني،
ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.



وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية
في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.

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