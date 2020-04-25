زراعة الغربية: توريد 6248 طنا و650 كيلو من الأقماح للشون والصوامع

أعلن

المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية عن توريد6248طن و650كيلو من القمح حتي اليوم

من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مستوي

قري ومراكز المحافظة .

أشار

وكيل الزراعة إلى أن ماتم توريده العام السابق في نفس اليوم من المرسم بلغ 1715طن و896كيلو

وأن المساحةالمحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي

وحتى الآن، بلغت 3450فدان.

وناشد

وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس

أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك

90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين .

كما

تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة،

ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني،

ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية

في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.