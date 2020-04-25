أول ظهور لدنيا عبد العزيز بعد وفاة والدتها.. صورة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على انستجرام صورة لإفطار اليوم الثاني من رمضان جمعها بدنيا عبد العزيز والفناناتين إلهام شاهين وهالة صدقي.
كتبت بوسي شلبي معلقة على الصورة: "برغم كل الظروف مينفعش منفطرش مع بعض أحلى اخوات، رمضان كريم".
دنيا عبد العزيز شاركت في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد عز، كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.