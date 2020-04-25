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فن

أول ظهور لدنيا عبد العزيز بعد وفاة والدتها.. صورة

السبت 25/أبريل/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على انستجرام صورة لإفطار اليوم الثاني من رمضان جمعها بدنيا عبد العزيز والفناناتين ‏إلهام شاهين وهالة صدقي.‏

كتبت بوسي شلبي معلقة على الصورة: "برغم كل الظروف مينفعش منفطرش مع بعض أحلى اخوات، رمضان كريم".‏

دنيا عبد العزيز شاركت في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت ‏العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ‏ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج ‏تامر حمزة.‏
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