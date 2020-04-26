عبدالباسط حمودة يوضح لماذا لم يعش في جلباب والده المداح.. فيديو

حل المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.





وكشف حموده عن سبب تركه مهنة والدة قائلا: "أبويا كان مداح، لكني أخدت حب الغناء من شفيق جلال جاري، وأنا كنت غاوي نجومية".





وتابع حمودة: "أبويا ضربني لما بقيت مطرب، بس في الآخر فرح بيا وبنجاحي".





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.