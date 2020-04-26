شيك ومختلف.. 20 فكرة لغرف المعيشة بصيحة نيو كلاسيك





وما بين المودرن والكلاسيك ، ظهرت موضة النيو كلاسيك New classic وهو استايل يجمع بين بهجة المودرن مع فخامة الأثاث الكلاسيكي الأنيق، وهو يتماشى مع كافة غرف المنزل ويتصدر صيحات الموضة مؤخرًا ليصبح الاختيار الأمثل لكل عروس .





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غرفة المعيشة من أهم التفاصيل التي تهتم بها العروس، خاصة وأنها نقضي بها معظم أوقاتنا، لذا يجب أن تكون مريحة وأنيقة ، ومختلفة أيضا، فيمكنك اختيار العديد من صحيات نيو كلاسيك لغرف المعيشة بدلا من الكلاسيكي .





اختاري ركنة أو أنتريه من صيحة النيو كلاسيك ، الذي يجمع بين الخشبي والألوان المبهجة في قطعة واحدة، مع طاولة خشبية مميزة.





من الألوان الرائجة في صيحة النيو كلاسيك لغرف المعيشة ، الأوف وايت، البينك ، البترولي، الرمادي، والنبيتي، والبني، وكلها درجات تحبها الفتيات وتضفي بهجة واختلاف على غرفة المعيشة .