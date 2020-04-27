أهم الأخبار .. خلاف زاهي حواس وعلي جمعة بشـأن أبو الهول وسيدنا إدريس .. ورئيس وزراء اليابان يبشر بـ علاج جديد لـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :





رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على اعتراض الدكتور زاهي حواس..للمزيد اضغط هنا





رئيس وزراء اليابان: قريبا .. حكومتنا تنتج علاج لـ فيروس كورونا قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستوافق قريبا على استخدام عقار.. للمزيد اضغط هنا





مقتل 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على سوريا





ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن 3 مدنيين قتلوا نتيجة غارة إسرائيلية على سوريا..للمزيد اضغط هنا





وزير التعليم: محبو الشهرة يطالبون بإلغاء امتحانات الثانوية العامة "عشان يركبوا التريند"

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني..للمزيد اضغط هنا

خامس أيام رمضان.. الأرصاد: أمطار خفيفة على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس غدا الثلاثاء، على القاهرة والوجه البحري، مائلا للحرارة.. للمزيد اضغط هنا

الذهب والنفط... تراجع الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

نخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم..للمزيد اضغط هنا





رئيس الوزراء عن كورونا: حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر

أدلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية ..للمزيد اضغط هنا





مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن اليمن وإلغاء أي خطوة تخالفه

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين.. للمزيد اضغط هنا





تفاصيل التحقيقات مع سما المصري بتهمة الفعل الفاضح

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة مساء أمس، الأحد، بتجديد حبس المتهمة سما المصري..للمزيد اضغط هنا





منها التمر الهندي.. الصحة تحذر من عادات غذائية خلال شهر رمضان

نصحت وزارة الصحة والسكان، بالابتعاد عن بعض العادات الغذائية خلال شهر رمضان، من بينها الإفطار على التمر الهندي..للمزيد اضغط هنا











