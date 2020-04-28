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مرأة

لمرضى القولون.. توقف عن تناول هذه الأطعمة في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد القولون العصبي هو أحد الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير.

 وقد يحتاج مرضى القولون في رمضان إلى عدة نصائح ومنها ما يقدمها  الدكتور محمد الحوفي حيث ينصح مرضى القولون تقليل تلك المكونات في الطعام. 

* جوز الهند. * الفستق. * الحمص. * منتجات الصويا. * المشمش. * التمر. 
الفواكه التي ينصح بالحد من كمياتها لمرضى القولون : * التفاح. * الأفوكادو. * المانجو. *الكمثرى. * الخوخ. * الجوافة. * الفواكه المعلبة والمجففة. * التين. * البطيخ. * البرقوق. 

 الخضروات التي ينصح بتقليلها لمرضى القولون : * الخرشوف. * البنجر. * الكراث. * الكرنب. * البروكلي. * القرنبيط. * الفاصوليا الخضراء. * البامية.   


  تحذيرات طبية لمرضى القولون العصبي في رمضان : 
1) تجنب التوتر العصبي الزائد، خاصة في الأيام الأولى من الصيام التي يزداد فيها العصبية بفعل عدم اعتياد الجسم على الصيام بعد. 
2) تجنب الوجبات الرمضانية الدسمة؛ حيث إن محتوى الدهون العالي يؤثر سلبًا على أعراض القولون. 
3) تجنب الإسراف في المشروبات المحتوية على كافيين.
 4) تجنب المياه الغازية قدر الإمكان. 
5) لا تنس شرب كميات متوازنة من المياه والسوائل بشكل عام على مدار فترة ما بعد الإفطار. 
6) لا تسرف في تناول البطيخ واكتفي بشريحة واحدة في اليوم، فرغم أثره الإيجابي على العطش، إلا أنه ربما يزيد أعراض القولون. 
7) لا تسرف في تناول المشمش المجفف لما له من تأثير سلبي على أعراض القولون. 
8) لا تسرف في تناول الأطباق الرمضانية التي تحتوي على جوز الهند. 
9) لا تنام بعد السحور مباشرة وحاول البقاء مستيقظًا لساعتين إذا أمكن بعد السحور. 
10) لا تجهز وجبات ثقيلة في السحور لما لها من تأثير سلبي على أعراض القولون. 
11) لا تتناول كميات كبيرة من الطعام فور الإفطار، وقسم وجباتك إلى وجبات صغيرة كل بضعة ساعات. 
12) تجنب تفويت المواعيد المعتادة للوجبات الصغيرة بعد الإفطار؛ لأن ذلك يسبب اضطرابًا في حركة الأمعاء المعتادة على نمط معين من مواعيد الأكل. 
13) تجنب الأطعمة الجاهزة خاصة تلك المحتوية على مركبات تحلية صناعية.
 14) تجنب ربط حزام البنطلون بطريقة شديدة تضغط على معدتك.  
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