لا تتجاهليها.. نصائح غذائية مهمة للمرأة الحامل في رمضان

تحتاج المرأة الحامل أن تتخطى شهر رمضان دون أي مشاكل صحية للجنين، ولذلك قدم استشاري أمراض النساء وليد مهران نصائح مهمة للمرأة الحامل في شهر رمضان يجب الاهتمام بها.





وهذه النصائح هي:



1- عدم تناول الكثير من الطعام في وقت الإفطار.

2- شرب الحليب في السحور لتوفير كمية كافية من الكالسيوم لجسمك وللجنين.

3- عدم تناول الكبد ومكملات كبد السمك.

4- التركيز على تناول الخضار والفواكه لاحتوائها على مواد غذائية هامة لنمو الجنين.

5- تناول الحبوب الكاملة، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع وتحميك من زيادة الوزن المفرطة ومن الإمساك.

6- الإكثار من شرب الماء، وتجنب المشروبات الغازية.

7- التقليل من استهلاك الحلويات، لأنها تزود الجنين بسعرات حرارية "فارغة"، أي خالية من المواد الغذائية الضرورية للنمو.

8- الاهتمام يوميًا بالبروتينات في وجبة الإفطار.

9- الابتعاد عن اللحوم المصنعة، لأن استهلاكها قد يزيد من احتمالات إصابة الجنين مستقبلًا بالأمراض السرطانية.