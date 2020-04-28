AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تتجاهليها.. نصائح غذائية مهمة للمرأة الحامل في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تحتاج المرأة الحامل أن تتخطى شهر رمضان دون أي مشاكل صحية للجنين، ولذلك قدم استشاري أمراض النساء وليد مهران نصائح مهمة للمرأة الحامل في شهر رمضان يجب الاهتمام بها.

وهذه النصائح هي:
1- عدم تناول الكثير من الطعام في وقت الإفطار. 
2- شرب الحليب في السحور لتوفير كمية كافية من الكالسيوم لجسمك وللجنين. 
3- عدم تناول الكبد ومكملات كبد السمك. 
4- التركيز على تناول الخضار والفواكه لاحتوائها على مواد غذائية هامة لنمو الجنين.
5- تناول الحبوب الكاملة، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع وتحميك من زيادة الوزن المفرطة ومن الإمساك.
 6- الإكثار من شرب الماء، وتجنب المشروبات الغازية. 
7- التقليل من استهلاك الحلويات، لأنها تزود الجنين بسعرات حرارية "فارغة"، أي خالية من المواد الغذائية الضرورية للنمو.
8- الاهتمام يوميًا بالبروتينات في وجبة الإفطار.
9- الابتعاد عن اللحوم المصنعة، لأن استهلاكها قد يزيد من احتمالات إصابة الجنين مستقبلًا بالأمراض السرطانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريجيم الزبادي.. الأسرع لإنقاص الوزن في أسبوع

الجزر والمشمش والكيوي..اطعمة تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان

د. مروة شعير تكتب: 10 نصائح لسحور صحي فى زمن كورونا

نظام غذائي للحامل يعوض الجنين ساعات الصيام الطويلة

نصيحة رمضانية.. تناول الخضراوات في السحور والإفطار لهذا السبب

ترشيحاتنا

حدث ليلا..السيسي يعلن حالة الطوارئ.. الخام الأمريكي يتراجع.. إدانة جديدة لقرار ترامب ضد الصحة العالمية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2020

لقاح ياباني جديد من البروتين للقضاء على فيروس كورونا

4 أخطاء قاتلة تدمر الصحة بعد الإفطار في رمضان

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-4-2020

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة