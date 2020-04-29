AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد قتلى حرب فيتنام

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد القتلى الأمريكيين في حرب فيتنام.

وبلغ عدد قتلى الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام ما بين عامي 1955 و1975، 58,220 شخصًا.

فيما بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 58.365 شخصًا.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 2045 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 24.584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

قالت الجامعة في وقت سابق من مساء اليوم إن إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون حالة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تسجل 1169 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل أسوأ حصيلة وفاة يومية بكورونا في العالم بنحو 1200 حالة

إصابات كورونا في أمريكا تقترب من ربع مليون

كورونا فى أمريكا.. 5783 وفاة بالفيروس و236 ألف إصابة..فيديو

أمريكا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و2410 حالات وفاة

مفاجأة.. اختبارات طبية ترجح إصابة خُمس سكان نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أعلى معدل يومي .. الصحة: 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

محافظ البحر الأحمر يكشف كواليس وضع 150 مصريا قادمين من السعودية تحت الحجر الصحي

الفرق المصرية تتفوق على القارة السمراء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشرة الفن.. إيقاف رامز مجنون رسمي.. صور جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس لعبة النسيان

أخبار الفن.. سر صورة الشهيد المنسي وأمير كرارة.. ياسر جلال يعلق على انتقاد مقالب رامز

تركيبتي مغرية.. فريدة سيف النصر: معملتش دور فيه بوسة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد العطش.. احذر تناول القهوة في وقت السحور

ثلاث إصدارات جديدة من تويوتا كراون.. تعرف عليهم بالصور

سهلة وسريعة.. وصفة سحرية للتخلص من الهالات السوداء في دقائق