وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد قتلى حرب فيتنام

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد القتلى الأمريكيين في حرب فيتنام.





وبلغ عدد قتلى الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام ما بين عامي 1955 و1975، 58,220 شخصًا.





فيما بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 58.365 شخصًا.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 2045 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 24.584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





قالت الجامعة في وقت سابق من مساء اليوم إن إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون حالة.



