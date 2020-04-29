في الحلقة الخامسة من سوق الحرير .. قتل فاطمة.. تفاصيل

انتهت منذ قليل الحلقة الخامسة من المسلسل السوري سوق الحرير والتي كان من أهم أحداثها قيام صابر الذي يلعب دوره يزن خليل بقتل فاطمة التي تلعبها هيما اسماعيل أثناء محاولته سرقة ثمن الأرض، وذلك أثناء سفر غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد الى دمشق والشكوك تحوم حول غريب.





وقمر التي تلعب دورها كاريس بشار تحاول ابعاد كريمة التي تلعبها ندين تحسين بيك عن عمران الذي يلعبه بسام كوسا.





المسلسل من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، و ريام كفار و عبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.





وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.



