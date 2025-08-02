قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
100 يوم صحة تقدم 27 مليون خدمة طبية في أقل من 3 أسابيع
تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
عصير رمان وزيت زيتون.. هدية رئاسية تثير الجدل في العراق وبيان هام
هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة بثمن البيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل دون إصابات بشرية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن لمخلفات البلاستيك بمنطقة عزبة الأبيض بأبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في مخزن يحتوي على مخلفات بلاستيك مضغوط.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدة الخانكة، وسيارة إطفاء من شركة "أراسمكو"، بالإضافة إلى خزان مياه سعة 15 طنًا من العبور.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل عقار مكون من طابق أرضي وأول علوي غير مسقوف، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 500 متر مربع. 

وأسفر الحريق عن تلفيات بمساحة 100 متر في الطابق الأرضي الذي كان يحتوي على مخلفات بلاستيك، فيما امتدت النيران لمساحة 50 مترًا في الطابق العلوي الذي احتوى على مخلفات قطن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

سامسونج

«سامسونج S25 FE»| تسريب يكشف بطارية أصغر وتصميم أنحف.. هل بدأ سباق "الهاتف الأخف"؟

الذكاء الاصطناعي

Nvidia تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية في سباق التكنولوجيا الكبرى

تسلا

تسلا تستطيع صيانة سيارتك من الفضاء ما عدا هذا العطل البسيط

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد