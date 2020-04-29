شاهد عزاء الموت في نيويورك.. 3 آلاف متطرف يهودي يتحدون الشرطة لدفن حاخام





مثلما يفعلون في دولة الإحتلال، من عدم الإلتزام بتعليمات السلطات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أشعل يهود متطرفون الأجواء بعدما كسروا أوامر الإغلاق بنيويورك للمشاركة بجنازة حاخام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وتجمهرت أعداد كبيرة من اليهود في توديع حاخام كبير لديهم، متجاوزين بذلك أوامر الإغلاق وضرورة التباعد الاجتماعي.





وفضت شرطة نيويورك حشدا كبيرا من اليهود المتطرفين، حيث قال مفوض شرطة المدينة، ديرموت شيا، إنه تم وقف 12 شخصا لارتكابهم مخالفات خلال تجمع نحو 3 آلاف شخص في جنازة في بروكلين.





وكان المخالفون الذين جرى القبض عليهم من طائفة الحاسيديم، بعدما احتشدوا في وقت متأخر لتشييع جنازة الحاخام حاييم ميرتز، بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد.





وتعد نيويورك أخطر بؤر المرض في الولايات المتحدة الولايات المتحدة.



