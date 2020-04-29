AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد عزاء الموت في نيويورك.. 3 آلاف متطرف يهودي يتحدون الشرطة لدفن حاخام

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:54 م
متشددون يهود
متشددون يهود
Advertisements
محمد علي

مثلما يفعلون في دولة الإحتلال، من عدم الإلتزام بتعليمات السلطات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أشعل يهود متطرفون الأجواء بعدما كسروا أوامر الإغلاق بنيويورك للمشاركة بجنازة حاخام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتجمهرت أعداد كبيرة من اليهود في توديع حاخام كبير لديهم، متجاوزين بذلك أوامر الإغلاق وضرورة التباعد الاجتماعي. 

وفضت شرطة نيويورك حشدا كبيرا من اليهود المتطرفين، حيث قال مفوض شرطة المدينة، ديرموت شيا،  إنه تم وقف 12 شخصا لارتكابهم مخالفات خلال تجمع نحو 3 آلاف شخص في جنازة في بروكلين.

وكان المخالفون الذين جرى القبض عليهم من طائفة  الحاسيديم، بعدما  احتشدوا في وقت متأخر لتشييع جنازة الحاخام حاييم ميرتز، بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد.

وتعد نيويورك أخطر بؤر المرض في الولايات المتحدة الولايات المتحدة.

وقتل وباء "كوفيد-19" أكثر من 23 ألف شخص في ولاية نيويورك، وبما فعله المتطرفون فقد يساعدون على زيادة الأعداد المصابة والمعرضة للموت بكوفيد19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يفتك بأفراد الشرطة في أمريكا

630 حالة وفاة في ولاية نيويورك خلال 24 ساعة بسبب كورونا

رغم التحذيرات.. تجمعات يهودية في شوارع نيويورك الأمريكية

إرهاب كورونا.. يهود ينقلون الوباء عمدًا لـ مصري يعمل فى مطافئ نيويورك.. تفاصيل

خلال جنازة .. اليهود المتشددين ينشرون فيروس كورونا فى هذه المدينة

وفاة حاخام شهير بسبب كورونا

ترشيحاتنا

مرتضي منصور: الزمالك سيكمل الدورى.. ومنع الإعارات في الفريق

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى وياسمين رئيس.. والضحية تنهال عليه ضربًا

كم تقاضى معلول وبنشرقي وطارق حامد في برنامج رامز؟ .. تقرير مغربي يكشف الأرقام

مسلسل الاختيار الحلقة 6.. أول ظهور حقيقي للشهيد المنسي

ملك بدوي تعتذر عن الظهور في لعبة النسيان

تفتيت حصوات الكلى..٢١ فائدة لتناول الزعتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة جلد ومكياج صاخب.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

شاهد | ضابط يبرّح صبيًا ضربًا في بريطانيا وفيديو يفضحه

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر