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الطفل إسلام محمد: نفسي أبقى زي الشهيد منسي.. وألعب مع أولاده..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:42 ص
الشهيد منسى
الشهيد منسى
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إبراهيم القادري
قال الطفل إسلام محمد اسامة صاحب رسالة "نفسي ابقى زى منسى ": إنه منذ عرض أول حلقة من مسلسل الأختيار احببت المسلسل وبعدها دعيت "الله" ان اكون مثل البطل الشهيد أحمد منسى ومثل الضباط أمثاله.

وأضاف محمد اسامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أنه قام بكتابة جواب الي " الله " أن يكون مثل البطل منسى ويستشهد من أجل مصر الغالية ويدافع عنها من الاعداء .

وأوضح محمد اسامة، أن أمنيتي أن أرى أولاد البطل الشهيد احمد منسى ونكون أصدقاء ونلعب سويًا، متابعا: أنني حريص على ان أشاهد المسلسل أنا وأمي وأبي وأخي الصغير.

واستكمل : أن عند مشاهدتي لمسلسل الاختيار اسأل والدتي لماذا يهاجمون الاخوان مصر كما انني ابكى علي الضباط الذين استشهدوا .
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