مستشفى ميداني جديد بمكة المكرمة لاستقبال حالات كورونا

قال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير تفقد المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.





وحضر المدير العامّ، المساعد العلاجي الدكتور حاتم خوفير، والمساعد للشئون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي.





وقال العتبي إن المستشفى أنشئ في حي "كدي" الذي يبعد بأقل من ٢ كلم عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة؛ بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.





وتحدث عن إمكانيات المستشفى الذي يعمل بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات ويقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.



