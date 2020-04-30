AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشفى ميداني جديد بمكة المكرمة لاستقبال حالات كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:47 ص
المستشفى
المستشفى
Advertisements
عبدالله قدري
قال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير  تفقد المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.

وحضر المدير العامّ، المساعد العلاجي الدكتور حاتم خوفير، والمساعد للشئون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي.

وقال العتبي إن المستشفى أنشئ في حي "كدي" الذي يبعد بأقل من ٢ كلم عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة؛ بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وتحدث عن إمكانيات المستشفى الذي يعمل بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات ويقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ما مقدار فدية الصيام عن اليوم ؟.. البحوث الإسلامية يوضح

في أول مؤتمر صحفي بعد شفائه.. بوريس جونسون يوجه تحذيرا خطيرا لـ البريطانيين بشأن كورونا

أسعار الدولار تهوي| اعرف التفاصيل

أخبار الفن.. وفاة شقيق فنان شهير بسبب كورونا.. وظهور جديد للثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين جنيه

بشكل آمن.. حضري بودرة السوبيا بالمنزل بأبسط الخطوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور