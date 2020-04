كما تدين تدان.. عبير صبري توجه رسالة لمتابعي مسلسلها خيانة عهد

View this post on Instagram

كما تدبن تدان مروان خاين لاخته وكمان بيخون مراته ...مراته كمان بتخونه ..كل واحد بياخد جزاؤه واللي يستاهله ..#خيانه_عهد#يسرا #ناديه#AA#عبير_صبري #abeer_sabry #abeersabry #ماشاء_الله #abeersabryfashion @watchitmena @[email protected] @dubaitv