كما تدين تدان.. عبير صبري توجه رسالة لمتابعي مسلسلها خيانة عهد

نشرت الفنانة عبير صبري، مشهد من مسلسل خيانة عهد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وكتبت عبير صبري معلقلة على المشهد: "كما تدين تدان مروان خاين لاخته وكمان بيخون مراته.. مراته كمان بتخونه .. كل واحد بياخد جزاؤه واللي يستاهله".





وجاءت التعليقات كالآتي:

دورك شرير بس حلو

كلامك صح انتي هايله

كل مره تحلو عن المره الي قبلها

كله سلف و دين





وكانت قد بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل خيانة عهد بمعرفة "عهد" لما حدث مع شقيقتها "فرح"، وإنها تعرضت لحادث سير كبير وإنها في المستشفى حاليًا، فذهبت إليها سريعًا برفقة ابنها "هشام"، الذي ظهرت عليه فجأة أعراض خروج المخدرات من جسده. وفور وصول "عهد" وابنها إلى المنزل شعر بتعب شديد، فاتصل بـ"شيرين"، وقال له إنه يريد أخذ جرعة من الكوكايين من جديد حتى يتحسن، وعلمت والدته بهذا فمنعته عن الخروج نهائيًا، واخذته بعد ذلك إلى مصحة لمعالجة الإدمان.





وانتهت الحلقة على معرفة مروان، شقيق "عهد"، بفضيحة ابنه، وهي نشر صوره العارية في كل مكان، ولكن "عهد" تمكنت من السيطرة على هذه الفضيحة. الحلقة الخامسة من مسلسل خيانة عهد.





مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحه، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.



