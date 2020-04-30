حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر.. أستاذ بالأزهر يرد.. فيديو

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إذا تمادى الإنسان في طعامه أو شرابه بعد نداء المؤذن لآذان الفجر فسد صومه.





وأضاف كريمة، الذي حل ضيفًا على برنامج «نور النبي» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: "إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يدخن ونادى المؤذن بـ الله أكبر واستمر في تناوله الطعام أو الشراب فسد صومه".





واستشهد كريمة، بقول الله عز وجل، "كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قائلًا: "ربنا وضح لنا كل شيء وبالتالي لا يصح أن يظل الإنسان في تناول الطعام أو الشراب مع رفع المؤذن آذان الفجر".





واختتم: "النبي قال إذا جاء الضياء من هنا وجب الصيام وإذا غابت الشمس من هنا فقد حل الإفطار، لذلك عند سماع الآذان لابد أن يكف عن جميع المفطرات وإلا قد فسد صيامه".



