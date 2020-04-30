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ديني

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر.. أستاذ بالأزهر يرد.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:14 م
حكم الأكل والشرب
حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر.. أستاذ بالأزهر يرد
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محمد شحتة
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إذا تمادى الإنسان في طعامه أو شرابه بعد نداء المؤذن لآذان الفجر فسد صومه.

وأضاف كريمة، الذي حل ضيفًا على برنامج «نور النبي» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: "إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يدخن ونادى المؤذن بـ الله أكبر واستمر في تناوله الطعام أو الشراب فسد صومه".

واستشهد كريمة، بقول الله عز وجل، "كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قائلًا: "ربنا وضح لنا كل شيء وبالتالي لا يصح أن يظل الإنسان في تناول الطعام أو الشراب مع رفع المؤذن آذان الفجر".

واختتم: "النبي قال إذا جاء الضياء من هنا وجب الصيام وإذا غابت الشمس من هنا فقد حل الإفطار، لذلك عند سماع الآذان لابد أن يكف عن جميع المفطرات وإلا قد فسد صيامه".

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل ظنًا منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن قد طلع، فقد فسد صومه.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟»، أنه لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقِيَّة اليوم؛ لِحُرْمة الشهر الكريم.

مبطلات الصوم .. تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.
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