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أخبار البلد

وزير الزراعة ينعى شهداء القوات المسلحة.. ويدين العملية الإرهابية الخسيسة

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
نعى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وقيادات الوزارة والعاملون فيها شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة البواسل.


وأدان وزير الزراعة - بأشد العبارات - العمل الإرهابي الخسيس الذي استهدف جنودنا الأبطال في سيناء، مؤكدا أن هذه العمليات اليائسة لن توقف عملية التنمية في ربوع الوطن أو تثني عزيمة الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب الأسود.


وقال القصير "أسأل الله أن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين، وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين، وينتقم من الإرهابيين الخونة ومن يساندهم".
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