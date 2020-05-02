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حوادث

عقب تبادل لإطلاق النار.. ضبط عنصريّ خطر فى بؤرة مخدرات بالدقهلية

السبت 02/مايو/2020 - 04:24 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
سقط فى قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية اثنان من العناصر الإجرامية التي تتخذ احدى قرى محافظة الدقهلية كبؤرة لتجارة المخدرات والسلاح.

كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الامن العام عن اتخاذ "صلاح .أ .أ" وشقيقه "السيد. أ .أ" وشهرته " العكش" وهما اثنان من اخطر العناصر الاجرامية من منزلهما بقرية أبو ذكرى بمركز منية النصر وكرا للاتجار بالمواد المخدرات وارتكاب جرائم السرقات بالاكراه.


وعقب تقنين الاجراءات داهمت قوات قطاع الامن العام بمشاركة مباحث الدقهلية وقطاع الامن المركزى الموقع وحال وصول القوات الى المكان المستهدف بادر المتهمان باطلاق اعيرة نارية صوب القوات التى بادلتهما اطلاق الاعيرة النارية واسفر ذلك عن اصابة احدهما بطلق نارى وتم نقله الى المستشفى منية النصر تحت الحراسة وتم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة واسلحة نارية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
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