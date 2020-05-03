في أول أيامه.. انتظام أعمال صرف المعاشات بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عملية سير إجراءات صرف المعاشات، والتي بدأت اليوم ومن المقرر أن يستأنف الصرف غدًا، لمن يتقاضون معاش فئة 1000 جنيه فأقل من الساعه الثامنه صباحا وحتى الثالثه عصرًا.





وأشار المحافظ، إلى استمرار صرف المعاشات لمستحقيها حتى يوم الأحد الموافق 10 مايو، وذلك من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بجانب 85 منفذا (مدارس - معاهد أزهرية - مراكز شباب) تم تجهيزهم وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بهم، بالإضافة إلى تأمينهم بمعرفة مديرية أمن الشرقية، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظه لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين ولمنع التكدسات التزاحمات وللحفاظ علي سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف محافظ الشرقيه، أنه سيتم صرف المعاشات لمستحقيها من خلال 328 مكتب بريد و11 ماكينة صرف آلي بجانب 85 منفذ صرف لتخفيف حده التكدس والزحام أمام مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وحفاظًا علي سلامه وصحه كبار السن من أرباب المعاشات وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد انصراف المستفيدين منها، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى، مشددًا على مراعاة تنظيم دخول وخروج المستفيدين من أرباب المعاشات والتأكد من وجود مسافات بينية بينهم أثناء عملية الصرف، لافتًا إلى أنه تم تجهيز أماكن مناسبة للانتظار وتزويدها بمندوب لمساعدتهم ولتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلة تطرأ وحلها فورا.





وأشار المحافظ ، إلى أنه طبقًا لتصريحات رئيس البنك المركزي فيجوز لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية من أي بنك، وبدون مصاريف إضافية، لافتا الي تم تخصيص يوم الأحد الموافق 10 مايو لصرف المعاشات لمن يزيد معاشهم عن 3000 ولمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام المحددة لهم كنوع من التيسير والتسهيل على المواطنين فوق سن الستين، للحصول على خدماتهم دون معاناه.