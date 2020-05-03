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رياضة

ريفربليت يكشف تفاصيل مفاوضاته مع هدف الهلال السعودي

الأحد 03/مايو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف رئيس نادي ريفربليت الأرجنتيني، رودولفو دونوفريو، عن حقيقة التفاوض مع الثنائي راداميل فالكاو وهيجواين، من أجل التعاقد معهم في الموسم الكروي الجديد.

وارتبط اسم فالكاو كثيرًا برغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد معه خلال موسم الانتقالات المقبل، بناءً على رغبة المدير الفني رازفان لوشيسكو، في ضم اللاعب الذي يتمتع بمسيرة كروية متميزة، قبل أن يقرر اللاعب رفض العرض الهلالي.

وأوضح رئيس ريفربليت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة aksam التركية، أن إدارة النادي الأرجنتيني لم تلتق أبدًا بفالكاو وهيجواين، ولكنهما سيكون مرحبًا بهما في أي وقت، وسيكون باب النادي مفتوحًا لهما دائمًا، وقد يعودان كممثلين للنادي أو ضمن الطاقم الفني".

وكانت أنباء قد تداولت رغبة فالكاو في إنهاء مسيرته الكروية بقميص ريفر بليت.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير أن قميص فالكاو تم عرضه للبيع في كولومبيا، من أجل المشاركة في حملة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وحقق قميصه سعرًا عاليًا، علمًا بأن فالكاو دعا يشارك أسماء شهيرة في كولومبيا من أجل المشاركة في الحملة.
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