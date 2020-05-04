3 جنيهات علي كل "كيلو تبغ شيشة" رسم تنمية لموارد الدولة.. تعرف علي التفاصيل

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.





ونص البند البند 26 من المادة الأولي علي التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنية لكل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.





يأتي ذلك في إطار مساعي الدولة المصرية للوفاء بألتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.





خطة الحكومة





تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية ، متضمن خطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة ايرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.





البيان المالي



