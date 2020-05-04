AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق محدود بقسم العناية المركزة بمستشفى طهطا بسوهاج

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق محدود اندلع بقسم العناية المركزة، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بقسم العناية المركزة بمستشفى طهطا العام، وانتقل إلى مكان الواقعة، قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بقسم العناية المركزة بالطابق الثاني بسبب ماس كهربائي.


وقالت إدارة المستشفى إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، ولا توجد أي حالات محجوزة بقسم العناية المركزة.


كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل في حريق اندلع بمنزل بالمنشاة بسوهاج

ترشيحاتنا

إصابات كورونا فى مصر..إعلامية: مستغربين الأرقام بتيجي منين الناس هى السبب

هل هناك علاقة بين أدوية الضغط وفيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

أزمة مالية عنيفة تضرب نادي المقاصة والإدارة ترفع الطوارئ

سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية

حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. بعد انتشار كورونا..استقالة محمد عبد السلام .. خناقة مرتضى منصور وإبراهيم سعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

حكاية أكلة.. الكوسة تتغير من تاجر يسعى للرزق إلى رمز للمحسوبية

من جناح شهر العسل إلى الزنزانة.. القبض على عروسين بسبب خرق الحجر الصحي