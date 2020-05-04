السيطرة على حريق محدود بقسم العناية المركزة بمستشفى طهطا بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق محدود اندلع بقسم العناية المركزة، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بقسم العناية المركزة بمستشفى طهطا العام، وانتقل إلى مكان الواقعة، قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بقسم العناية المركزة بالطابق الثاني بسبب ماس كهربائي.





وقالت إدارة المستشفى إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، ولا توجد أي حالات محجوزة بقسم العناية المركزة.





كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازمة.