بعد إعلان اعتزالها الفن.. 5 معلومات عن نهى عابدين

أعلنت الفنانة نهى عابدين ، اعتزالها الفن نهائيًا عبر منشور على حسابها "فيسبوك".





وكتبت الفنانة نهى عابدين "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فتره طوليه ووصلت لقرار هيريحني، انا بعتزل مهنه التمثيل بشكل نهائي".





ونرصد أبرز المعلومات عنها..





١- نهى ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة الإسكندرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل (طوق نجاة) مع الفنانة فيفي عبده.





٢- شاركت نهى عابدين، في الفترة الأخيرة في أكثر من عمل درامي، وأبرزها "حلاوة الدنيا"، "لدينا أقوال أخرى"، "ونوس"، "الشارع اللي ورانا"، "طلعت روحي"، "الكابوس"، "أمر واقع" كما شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "قابيل"، و"حرملك".​





٣- عام ٢٠١٩ أعلن السوري حازم زيدان، نجل الفنان أيمن زيدان، انفصاله عن نهى عابدين، مضيفًا في لقاء مع الإذاعة السورية، إن الانفصال حدث بينهما منذ عامين.





٤- استطاعت أن تتألق فى عام 2016 بعد مشاركتها فى مسلسل "ونوس" الذى عرض ضمن السباق الرمضانى







