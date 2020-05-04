AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إعلان اعتزالها الفن.. 5 معلومات عن نهى عابدين

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:37 م
نهى عابدين
نهى عابدين
Advertisements
محمد نحلة
أعلنت الفنانة نهى عابدين، اعتزالها الفن نهائيًا عبر منشور على حسابها "فيسبوك".

وكتبت الفنانة نهى عابدين، "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فتره طوليه ووصلت لقرار هيريحني، انا بعتزل مهنه التمثيل بشكل نهائي".

ونرصد أبرز المعلومات عنها..

١- نهى ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة الإسكندرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل (طوق نجاة) مع الفنانة فيفي عبده.

٢- شاركت نهى عابدين، في الفترة الأخيرة في أكثر من عمل درامي، وأبرزها "حلاوة الدنيا"، "لدينا أقوال أخرى"، "ونوس"، "الشارع اللي ورانا"، "طلعت روحي"، "الكابوس"، "أمر واقع" كما شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "قابيل"، و"حرملك".​

٣- عام ٢٠١٩ أعلن السوري حازم زيدان، نجل الفنان أيمن زيدان، انفصاله عن نهى عابدين، مضيفًا في لقاء مع الإذاعة السورية، إن الانفصال حدث بينهما منذ عامين.

٤- استطاعت أن تتألق فى عام 2016 بعد مشاركتها فى مسلسل "ونوس" الذى عرض ضمن السباق الرمضانى


٥- وتشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح بوستر مسلسل اتنين في الصندوق

توكلنا على الله.. صلاح عبد الله يحتفل بمسلسل اتنين في الصندوق.. شاهد

تعرف على القائمة شبه النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

دراما رمضان 2020 مع كورونا.. الزعيم يشارك بمسلسل فالنتينو.. غادة عادل تنافس بـ ليالينا.. وأمير كرارة يقدم حياة الشهيد أحمد المنسي بالإختيار

انتصار تروج لمسلسلها الجديد «اتنين في الصندوق»

شاهد.. برومو مسلسل اتنين في الصندوق

ترشيحاتنا

3 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين في 4 دول

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

قرار غلط.. هكذا علق الفنانون على اعتزال نهى عابدين الفن

استقالة وزير التجارة البريطاني

تغيير أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك .. وزير المالية يوضح

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة