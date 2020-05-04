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أخبار البلد

إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:40 م
النسر الأسمر
النسر الأسمر
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حنان توفيق
استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية نجحت الوزارة من خلال محمية ابو جالوم فى انقاذ نسر من نوع جريفون : (Griffon Vulture)‏ و (الاسم العلمي: Gyps fulvus) ويسمي كذلك  بالنسر الاسمر و الذى يعد من أكبر الطيور الجارحة بحيازة احد المواطنين بالمخالفة للقانون وذلك بالتعاون مع مجلس المدينة وقسم شرطة دهب بمحافظة جنوب سيناء وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدنى وحقوق الحيوان.

و كان قد ورد بلاغ الى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من أحد المهتمين بالحياة البرية يفيد بحيازة احد المواطنين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لنسر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته  للحفاظ على الحياة البرية  بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها و المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي  و الثروات الطبيعية وخاصة  اتفاقية سايتس حيث أن النسر الاسمر مدرج في الملحق الثاني من الاتفاقية.

وفور ورود البلاغ تم التنسيق مع الجهات المعنيه والتوجه الى العنوان المذكور حيث تم العثور على النسر الا ان المبلغ عنه اكد عدم معرفته بمنع الاتجار فى الكائنات البرية المعرضة للانقراض وانه عثر على النسر داخل منزله وكان يرعاه للحفاظ على حياته وابدى تعاونه حيث تم مصادرة النسر .

و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تم معاينه النسر فور مصادرته و التأكد من سلامته حيث تم نقله الى محمية ابو جالوم بالتعاون مع جمعيه الرفق بالحيوان بدهب و يتم حاليا توفير الرعايه المناسبة له و تغذيته واعادة تأهيله استعدادا لاطلاقه بالبرية في بيئة مناسبة.

و اشادت فؤاد بقيام بدور المجتمع المدنى فى حماية الحياة البرية والابلاغ عن حيازة النسر بالمخالفة للقانون وهو ما يعكس  الوعى باهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل  حماية البيئة. 

و تهيب الوزارة بالسادة المواطنين بالاشتراك فى حمايةالكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي  والثروات الطبيعية بالإبلاغ  عن محاولات الاتحار غير المشروع او حيازة  تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع
إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور
إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور
إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور
إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور
إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور
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