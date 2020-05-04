بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

ونالت بعض التعليقات الإيجابية على الصورة وعلقت إحدى معجبيها عبر حسابها الشخصى "إنستجرام:" أنتى رفعية أوى".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى المكياج على اللون البنى كآيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.









وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.