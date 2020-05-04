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مرأة

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" بإطلالة كاجوال ساحرة.


وظهرت بها هنا الزاهد، ببنطال أنيق باللون الأزرق الفاتح الجينز الذى يأخذ ستايل البوى فريند، ونسقت معه توب باللون الأسود الذى يبرز جمالها.


ونالت بعض التعليقات الإيجابية على الصورة وعلقت إحدى معجبيها عبر حسابها الشخصى "إنستجرام:" أنتى رفعية أوى".


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى المكياج على اللون البنى كآيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.


وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.
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#TB

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

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