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فن

هنا الزاهد تشيد بمسلسل النهاية لـ يوسف الشريف.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:24 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم

علقت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على نجاح مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف.

وغردت هنا الزاهد عبر تويتر قائلة " مسلسل النهاية شكرا".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎‎مسلسل عظيم" و "‏‎‎شكرا يافنان علي المسلسل اللي مش فاهمين منه حاجة دة بس شابوة يوسف الشريف" و "‏‎‎شابوه يوسف الشريف" و "‏‎‎اكتر حاجه مزعلاني انك معملتيش مسلسلات ف رمضان ده".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

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