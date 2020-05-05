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رياضة

المهدي سليمان: حارس المنتخب دائما من الأهلي أو الزمالك.. وأحمد ناجي لم يجرؤ على التغيير.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:07 ص
المهدي سليمان
المهدي سليمان
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ياسمين تيسير
روي المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز بعض الأزمات التي حدثت في المنتخب الاول اثناء فترة تولي أحمد ناجي قيادة تدريب حراس المرمي في عهد هيكتور كوبر.

وأكد المهدي سليمان في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن أحمد ناجي دخل في مشاداة كلاميه مع شريف اكرامي اثناء مران المنتخب استعدادا لـ مباراة المنتخب امام غانا في تصفيات كاس العالم 2018 وقرر ناجي عقب ذلك مشاركه أحمد الشناوي اساسيا في المباراة ليخسر المنتخب بهدف نظيف. 

وأضاف المهدي سليمان، عقب ذلك انه قرر ناجي استدعاء عصام الحضري للمنتخب رغم أنه كان يفضل ابعاده حتى لا تحدث ازمات في المنتخب، لكن عقب ازمة اكرامي حسم الامر بضمه.

وتابع أن احمد ناجي اخبره عدة مرات عن مشاركته بشكل اساسي مع المنتخب في ظل تالقه لكن بشرط ان يكون له اسلوب خاص مع الكرة اثناء المباريات، مشددا على انه التزم بـ تعليمات ناجي لكن لم يشاركه مطلقا.

وأكمل أن حارس المنتخب الأول لابد أن يكون أما من الأهلي أو الزمالك ومن الصعب ان يشارك حارس من خارج قطبي الكرة، وأن أحمد ناجي لم يجرؤ مطلقا على مشاركة حارس من خارج الناديين.
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