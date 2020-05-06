ما حكم قضاء الصيام عن المتوفى؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية على سؤال " ما حكم قضاء الصيام عن المتوفى؟.





وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الشخص الذي يموت وعليه صيام فيستحب أن يصوم عنه وليه.





وكشف الدكتور مجدي عاشور أن الولي هو " ابن ابنه اخ اخت صاحب زوج زوجة أو أن يخرج فيديه عن كل يوم على المتوفي".





ولفت إلى أن الشخص الذي يصوم عن المتوفى يحصل على ثواب وأجر عن الله.





وفى سياق آخر قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه 30 يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.









وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟»، أن هناك بعض العلماء يقولون إن التدخين حرام وبعضهم يقولون أنه مكروه، فهو سواء أكان حرامًا أو ليس حرامًا فلا علاقة له بنقض الوضوء.







