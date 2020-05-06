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فن

الحلقة 12 من مسلسل البرنس.. الشرطة تلقي القبض على محمد رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:00 م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
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شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل البرنس، بمواجهة رضوان "محمد رمضان"، مع سميحة "سلوى عثمان"، وأم عبدالمحسن "أنعام الجريتلى"، بعدما سرقوا هاتفه وأشعل فيه النار. 

أيضا هدد فتحى عادل بالإبلاغ عن البودرة والمخدرات التى يتناولها، وحبسه.

 أيضا هدد نورا، بأنه سيكلف أحد المساجين بقتل خطيبها السابق حماده "محمد مهران"، شقيق علا، والمسجون على ذمة قضية سرقة.
 الشرطة كانت بانتظار رضوان للقبض عليه، بعد أن دبر له فتحى مكيدة جديدة نفذها ياسر.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نور" ريم سامى" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم
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