الحلقة 12 من مسلسل البرنس.. الشرطة تلقي القبض على محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل البرنس، بمواجهة رضوان "محمد رمضان"، مع سميحة "سلوى عثمان"، وأم عبدالمحسن "أنعام الجريتلى"، بعدما سرقوا هاتفه وأشعل فيه النار.





أيضا هدد فتحى عادل بالإبلاغ عن البودرة والمخدرات التى يتناولها، وحبسه.





أيضا هدد نورا، بأنه سيكلف أحد المساجين بقتل خطيبها السابق حماده "محمد مهران"، شقيق علا، والمسجون على ذمة قضية سرقة.

الشرطة كانت بانتظار رضوان للقبض عليه، بعد أن دبر له فتحى مكيدة جديدة نفذها ياسر.





ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.



