تفرقة في التعامل.. عماد متعب ينتقد الخطيب بسبب اعتزال حسام عاشور.. فيديو

عبر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب حسام عاشور .





وقال: عبر قناة "أون تايم"، إنه مستاء وحزين بسبب تعامل الأهلي مع حسام عاشور بعدما عرضوا عليه اقامة مباراة اعتزال له على ما قدمه للنادي الأهلي.





وشدد متعب على أن هناك تفرقة في المعاملة بعدما رفض الأهلي إقامة مباراة له بعد انتهاء مسيرته.



