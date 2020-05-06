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رياضة

تفرقة في التعامل.. عماد متعب ينتقد الخطيب بسبب اعتزال حسام عاشور.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:22 م
عماد متعب وحسام عاشور
عماد متعب وحسام عاشور
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حسن العمدة
عبر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب حسام عاشور .

وقال: عبر قناة "أون تايم"، إنه مستاء وحزين بسبب تعامل الأهلي مع حسام عاشور بعدما عرضوا عليه اقامة مباراة اعتزال له على ما قدمه للنادي الأهلي.

وشدد متعب على أن هناك تفرقة في المعاملة بعدما رفض الأهلي إقامة مباراة له بعد انتهاء مسيرته.

وتابع: محمود الخطيب عرض عليً العمل في قناة الأهلي وتولي منصب إداري بالنادي بعدما أنهيت مسيرتي. 

واختتم عماد متعب تصريحاته قائلا: أن الأهلي منذ فترة طويلة لم ينظم مباراة اعتزال لأي لاعب وما حدث مع حسام عاشور هو يستحقه لأنه منح الكثير للنادي.
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